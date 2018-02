Trump jätkab turvatöötaja laimamist: ta ei armastanud lapsi

Trumpi kommentaarid on seotud tema püüdlustega relvastada osa haridustöötajatest, kaasa arvatud õpetajad, et vältida koolitulistamisi. Trump ütles, et koolide juures valvavad turvatöötajad ei hooli õpilastest samamoodi, kui õpetajad.

Trump on juhtunust kinni haaranud ja jätkab igal võimalusel Petersoni nimelist laimamist ning üritab seeläbi igal võimalusel tõestada, et koolitöötajatele tuleb relvad anda. Eile teatas Trump ajakirjanikele, et Peterson on argpüks ja ei täitnud oma kohustusi.