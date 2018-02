Aktivistid: Süüriasse saabus veel kaks Vene viienda põlvkonna hävitajat

Kaitseministeeriumis töötav allikas ütles RBK-le, et viienda põlvkonna hävitajate paiskamine Süüriasse on vastus USA varghävitajate lennule Süürias. Ilmselt peetakse silmas USA viienda põlvkonna hävitajate viibimist Deir-er-Zori piirkonnas, kui USA lennuväe rünnakus said surma Vene nö rohelised mehikesed.

«Ja muidugi ei maksa unustada, et meil on 18-ndal valimised (presidendi – toim.) ning sellised odavad, kuid efektiivsed aktsioonid…,» jättis Frolov oma mõtte lõpetamata.

Seni on ehitatud 11 hävitaja prototüüpi. Millal aga hävitaja Vene lennuväe käsutusse jõuab, pole teada, nagu ka see, kui palju lennukeid on kaitseministeeriumil kavas Vene lennuväele osta. Samuti on teadmata, millise varustusega lennukid Süüriasse saadeti.