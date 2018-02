Rootsi kaitsevägi tahab oma eelarvet kahekordistada

Kui praegu on Rootsi kaitseväe eelarve 53 miljardit Rootsi krooni, siis 2035. aastaks peaks see suurenema 115 miljardi kroonini.

Kaitseväe raportis märgitakse, et geopoliitilised arengud on ettearvamatud. «Venemaa on oma tegevusega Gruusias ja Ukrainas näidanud, et ta ei kõhkle oma sõjaväge kasutamast. Ühtlasi kavatsevad nad (Venemaa – toim.) suurendada oma sõjalist võimekust ka pärast 2020. aastat,» hoiatavad Rootsi kaitseväelased.