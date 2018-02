USA taotleb ÜRO-lt Põhja-Korea sanktsioonide laiendamist

ÜRO Julgeolekunõukogu liikmetel on sanktsioonide ettepaneku vastu protestimiseks aega Eesti aja järgi reede kella 22-ni.

Sanktsioonid jõustuvad, kui ükski nõukogu liikmetest seda ei blokeeri. Nõukogu liikmete seas on Põhja-Korea põhiliitlane Hiina.

Sanktsioonide jõustumisel ei saaks kõnealused 33 laeva maailma sadamatesse minna. Neist 19 on Põhja-Koreast ning 13 tanker- ja kaubalaevad, mis seilavad erinevate Aafrika, Lõuna-Ameerika ja Kariibi mere riikide lipu all. Üks laev - Hao Fan 6 - seilab Hiina lipu all.