Süüria režiim jätkab hoolimata ÜRO otsusest Ida-Ghouta pommitamist

Režiimi õhu- ja suurtükirünnakud Damaskuse lähedal asuvale enklaavile algasid 18. veebruaril ja vaatluskeskuse andmetel on neis tänaseks hukkunud vähemalt 519 inimest.

ÜRO Julgeolekunõukogu kiitis eile ühehäälselt heaks resolutsiooni, milles nõutakse Süürias viivitamatult 30-päevase relvarahu kehtestamist, et toimetada kohale humanitaarabi ning evakueerida kriitiliselt haiged ja haavatud.

Vaatluskeskuse juht Rami Abdel Rahman ütles, et vähemalt kolme kohta Ida-Ghoutas, seal hulgas Doumat, tabas täna raketi- ja suurtükituli.

Resolutsioonis öeldakse, et relvarahu peab jõustuma viivitamatult, kuid ei täpsustata aega.

«Jaish al-Islam kohustub kaitsma Ida-Ghoutasse sisenevaid konvoisid,» ütles rühmitus avalduses. Samas hoiatatakse, et võitlejad vastavad otsekohe igale rikkumisele, mis peaks režiimivägedelt tulema.

Samal seisukohal on Faylaq al-Rahman: «Me kinnitame, et peame resolutsioonist täielikult kinni. Siiski jätame endale õiguse taastuvate rünnakute korral Ida-Ghouta tsiviilelanikke kaitsta.»

Nii Faylaq al-Rahman kui Jaish al-Islam on 2013. aastal loodud rühmitused, mis on võtnud osa ÜRO vahendusel Genfis peetavatest Süüria rahukõnelustest ja neist, mida Venemaa ja Iraan on Türgi toel Kasahstani pealinnas Astanas läbi viinud.