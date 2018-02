Deutsche Welle: Eesti ulatas Narvale käe

Tsiteeritud on Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raiki, kelle sõnul oli president Kersti Kaljulaidi visiit Narva enne Eesti 100. sünnipäeva suureks sümboolseks verstapostiks, mis näitab, et Eesti kohtleb Narvat osana Eestist ja narvalasi eestlastena.

Kirjeldatakse erimeelsusi narvalaste ja eestlaste mõtlemises. Välja on toodud see, et Nõukogude armee oli Narva venelaste hinnangul Eesti vabastajaks 1944. aastal, aga eestlaste jaoks tähistas see pika ja valusa okupatsiooni algust. «Narva poliitikud ütlevad, et NATO kohalolek Balti riikides tekitab ebavajalikke pingeid Venemaaga,» seisab artiklis.