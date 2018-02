Põgenik: Põhja-Korea tantsutüdrukud on tipp-poliitikute seksorjad

Naine jätkas: «Need peod toimuvad poliitbüroos iga päev. Isegi kui nad seda ei taha, siis peavad nad oma kehadega teenuseid osutama. See on inimõiguste rikkumine. Naised peavad lahti riietuma. Neil kästakse lahti riietuda nagu esemetel. See on füüsiline valu, mida nad taluma peavad.» Põgeniku väited põhinevad varasematel juhtumitel, mis võisid aset leida aastaid tagasi.