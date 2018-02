Xi kindlustab võimu: Hiina võib kaotada presidendi ametiaja piirangud

See annaks ametisolevale presidendile Xi Jinpingile võimaluse jääda riigipeaks ka pärast 2023. aastat. Partei keskkomitee tegi ettepaneku kustutada põhiseadusest säte, mis ütleb, et president ei tohi olla ametis rohkem kui kaks ametiaega järjest, vahendas Xinhua. Üks ametiaeg on viis aastat.

Xi, kes on ka partei esimees, on olnud president alates 2013. aastast ja kehtiva põhiseaduse järgi peaks ta 2023. aastal ametist taanduma. Sellise sammuga kindlustaks Xi veelgi oma võimu. Juba praegu peetakse teda Hiina mõjuvõimsamaks liidriks pärast Mao Zedongi.

Hiina poliitika asjatundja Bill Bishop ütles Guardianile: «See on (Vladimir) Putin pluss. See tähendab, et nii kaua kui Xi elab ja Kommunistlik Partei võimul on, jääb Xi Hiina mõjuvõimsamaks meheks. Erinevalt Maost saab temast kõige mõjuvõimsam mees ajal, mil Hiina on mitme aastasaja jooksul tugevaimal positsioonil ja muutub ainult tugevamaks.»