Galerii: Egiptuses avastati iidne matmispaik

Rohkem kui 2000 aasta vanuses matmispaigas asub mitmeid perekondlikke haudasid ning hauakambreid. Arvatakse, et kõigi haudade välja kaevamiseks läheb umbes viis aastat.

Eelmisel aastal leiti Tuna al-Gabali lähistelt nekropol, kus peitus vähemalt 17 muumiat. Seal asub ka mitmeid hauakambreid ja matusetalituste hoone. Egiptuse antiigiminister Khaled El-Enany ütles eile, et tegu on alles algusega: «Saame väga varsti lisada Kesk-Egiptusesse uue arheoloogilise atraktsiooni.»

Egiptus loodab, et selliste leidudega suudetakse turgutada turismisektorit, mis pärast 2011. aasta ülestõusu raskustes on olnud. Eelmisel aastal tõusis riiki külastavate turistide arv eelmise aastaga võrreldes 54 protsenti 8,3 miljoni inimeseni. See jääb aga endiselt olulisel määral alla 2010. aastal riiki külastanud 14,7 miljonile inimesele.