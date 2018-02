USA keskosas sai tormis surma viis inimest

Kentucky lõunaosas asuvates Franklinis ja Morganfieldis leiti tulvavee alla jäänud autodest kaks uppunud meest, teatas Simpsoni maakonnašerifi esindaja. Ohvrite isikud on tuvastamisel.

Tennessee osariigis asuva Montgomery maakonnašerifi eestkõneleja Sandra Brandon ütles, et Clarksville´i linna tabas pühapäeval tornaado, mis hävitas neli elumaja ja veel kümned said kahjustada. Kahjustada said lisaks 75 sõidukit.