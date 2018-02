Kuula: Venemaa eraarmee sõdurid kokkupõrkest USA vägedega: «Saime kuradi kõvasti kere peale»

Stoicescu: wagnerlaste kasutamisega üritab Putin mitte oma sõnu süüa

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Kalev Stoicescu sõnul ei ole oodata, et Venemaa midagi kinnitaks: «Võttis kaunis kaua aega, et Venemaa üldse tunnistaks, et Venemaa kodanikud 7. veebruaril Deir Ezzoris surma said.»

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu. MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

«Nüüd on Venemaal hakanud üha rohkem detaile välja ujuma. Eelkõige sotsiaalmeedia kaudu ja ka niiöelda vabade massimeedia kanalite kaudu. Sisemise surve tõttu on Venemaa pidanud üha rohkem üles tunnistama, et kaotusi oli,» sõnas Stoicescu.

Tema hinnangul jääb Venemaa pool aga kindlasti eitama seost Vladimir Putini salaarmeeks nimetatava Wagneri Grupiga. USA meedia kaudu tuli hiljuti välja detaile, mille kohaselt on Putini kokaks nimetataval Jevgeni Prigožinil seos Wagneriga.

«Skeem on selline, et Wagner loodi kui Ukrainas hakkasid asjad 2014. aastal arenema ja selle loojaks oli GRU erupolkovnik. On teateid, et wagnerlased läbivad esmaväljaõppe «juhuslikult» GRU väljaõppebaasi kõrval Krasnodari krais. Üha rohkem on selge see, et need üksused, olgu nad palgasõdurid või häkkerid, on sellised struktuurid, mida on Venemaal võimalik ära kasutama ilma, et nad vastutust võtaksid.»

Ka 7. veebruaril toimunud kokkupõrke kohta on välja tulnud, et enne seda oli saadud heakskiit Moskvast. Kui algselt oli teateid nimetust ministrist, siis Stoicescu sõnul on õhus spekulatsioonid, et kinnituse võis anda presidendi administratsiooni ülem.

Stoicescu hinnangul on teadete põhjal wagnerlasi Süürias umbes pataljoni taktikalise suurusega üksuse jagu. «Wagnerlasi on teatud nimekirjades üle 3000, vaevalt, et nad kõik Süürias on, aga tuhatkond võib neid olla küll,» usub teadur.

«On näha, et see avantüür lõppes nende jaoks seal üsna kurvalt. Vaevalt, et Wagneri Grupp nüüd sellepärast laiali läheb, aga eks kõik on oma õppetunnid saanud, sest USA küsis ametlikult Venemaa poolelt, kas Venemaa üksusi ja sõjaväelasi seal on. Venemaa vastas selgelt, et ei ole ja sellele järgnes see, mis järgnes ehk USA löök.»

Stoicescu sõnul võib wagnerlaste kaudu tegutsemist näha Putini soovina mitte oma sõnu süüa, sest detsembris teatati sõjalise missiooni täitmisest Süürias. «Nüüd on viidud ka Su-57 lennukid sõjatandrile, et neid seal inimeste peal katsetada,» lisas Stoicescu.

Teaduri sõnul pole kumbki pool ilmselt sellises olukorras täpsete arvude avaldamisest huvitatud ja tema hinnangul võib 300 Venemaa kodaniku hukkumisest rääkimine olla veidi ülepaisutatud, aga tegu polnud vaid üksikute ohvritega. «Kümnetes oli see arv kindlasti, võib-olla ka sada või rohkem,» usub Stoicescu. Unustada ei tasu ka süürlasi, kes võisid moodustada umbes poole tervest üksusest.

«Seal oli muidugi ka juhuse faktor, et see grupp oli üle Eurfrati jõe saanud ja idakaldale pääsenud. Nad olid endale sinna taganemiseks ehitanud pontoonsilla, aga kõrgemalt lasti vesi tammi tagant jooksma, kõrgenenud vesi viis silla minema ning nad jäid valele poole jõge, aga otsustasid seal rünnakule minna.» Algselt toodi põhjuseks seal asuv USA gaasitehas, aga see pole töötav tehas ja selle pärast sõdimist Stoicescu tõenäoliseks ei pea.

«Ilmselt oli rünnaku eesmärk vaadata, milline on vastus ja kas õnnestub seal mingisugust territooriumi hõivata ning kurde ja ameeriklasi tagasi lükata. Eks nad ise olid ka väga ehmunud ja ei oodanud, et nad saavad sellise löögi öistes tingimustes, kus neil suuresti «silmad puudusid» ja polnud ka õhukaitset. Ameeriklastel oli kõik vajalik olemas, kaasa arvatud vägev tulejõud ning need kolonnid hävitati peaaegu täielikult.»

Stoicescu lisas veel, et ameeriklaste löök oli väga konkreetne ja täpne. «Oli teateid, et al-Assadi ja teiste jõud koondatakse uuesti, aga arvan, et see oli nii ränk õppetund, et nad peaksid seitse korda kukalt kratsima enne kui uuesti üritavad.»