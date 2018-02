Itaalia abivajajad pöörduvad paremäärmuslaste poole

Öö saabudes võtab Piazza Vittorio lähedal vaikides koha sisse grupp mehi, kes lehvitavad Itaalia trikoloori ja veripunaseid musta kilpkonna kujutisega lippe. 50-pealine rühm rullib Rooma kesklinnas asuval väljakul lahti suure loosungi, millel seisab: «Siin piirkonnas on juba küllalt vägistamisi, vargusi, vägivalda ja allakäiku.»

Tegu on ainult ühega käputäiest immigratsioonivastastest rühmitusest, mis on Itaalias enne 4. märtsil toimuvaid valimisi tuntust kogunud. Euroliidu suuruselt kolmanda majandusega riigis elavad pärast 2008. aasta majanduskriisi miljonid seni vaesuses ja pinged on suured.