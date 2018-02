Slovakkias tapeti uuriv ajakirjanik ja tema elukaaslane

Gaspari sõnul leiti 27-aastase ajakirjaniku ja tema elukaaslase surnukehad eile õhtul nende kodust Velka Maca linnas. Politsei läks ajakirjaniku elukohta pärast seda, kui üks tema pereliikmetest oli teatanud, et meest pole kahtlaselt kaua nähtud.

Politseiülem lisas, et tõenäoliselt on tapmine seotud ajakirjaniku tööga. Kučiak uuris peamiselt maksudest kõrvalehoidmist. Kučiaki viimane lugu rääkis arvatavast maksupettusest, mis on seotud luksuskorteritega Bratislavas.