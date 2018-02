Ghoutas kahtlustatakse uut keemiarünnakut

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus kinnitas lapse hukkumist ja lisas, et üks naine on pärast rünnakut kriitilises seisundis.

Venemaa on eitanud, et kloriinirünnaku taga olid president Bashar al-Assadile ustavad väed.

Süüria valitsusväed on alustanud Ida-Ghoutas verist pealetungi, mille käigus on alates 18. veebruarist tapetud üle 500 tsiviilisiku. Süüria valitsus väidab, et võitleb äärelinnas redutavate äärmuslastega.