Putini uue ametiaja taga paistab 2024. aasta vari

Tuleval kuul Venemaal toimuvate presidendivalimiste tulemus ei paku õieti kellelegi huvi, kuna on üsna kindel, et Vladimir Putin jätkab ametis, rohkem arutletakse aga selle üle, kas Putin astub seejärel kuue aasta jooksul samme oma võimuloleku pikendamiseks. Enamik eksperte usub, et ta teeb seda.