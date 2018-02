Meedia: Paapua Uus-Guineas nõudis maavärin 30 inimelu

Paapua Uus-Guinea mägist sisemaad raputanud võimas maavärin on nõudnud arvatavasti üle 30 inimelu, vahendas kohalik meedia provintsiametnike sõnu.

Telefoniliinid on piirkonnas valdavalt katkenud ning ajaleht PNG Post Courier teatas viitega Hela provintsiametnikule Willam Bandole, et maavärin on nõudnud inimelusid.