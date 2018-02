Taani valitsus tahab getokuritegude eest karmimat karistust

Tegemist on osaga peaminister Lars Løkke Rasmusseni uusaastakõnes lubatud «getokavast». Rootsi raadio andmeil hõlmab kava 22 seesugust piirkonda.

Plaan on kavas avalikustada neljapäeval, kuid ajaleht Berlingske kirjutas sellest juba pühapäeval.

Mõne sellises piirkonnas sooritatud kuriteo eest võib saada pea kaks korda karmima karistuse kui mujal riigis. Veel pole täpselt teada, millised need kuriteod on, kuid juttu on olnud vandalismist, vargustest ja hašiši müügist.

Justiitsminister Søren Pape Poulsen hinnangul on karmimate karistuste eesmärk muuta need piirkonnad turvalisemaks, vahendas Taani raadio.

«Kõikjal Taanis peaks olema võimalik end turvaliselt tunda. Meil ei peaks olema piirkondi, kus viibida on märkimisväärselt ohtlikum kui mujal. Need «paralleelühiskonnad» on meile väljakutseks,» lausus Pape Poulsen Berlingskele.

Karmimate karistuste rakendamist ei otsustaks valitsus, vaid kohalik politseijuhtkond. Kavas on ka lisada politseinike arvu ja kohalolekut neis piirkonnis.

Parempopulistliku Taani Rahvapartei sõnul on valitsuse eelnõu samm õiges suunas. Ka opositsiooniline sotsiaaldemokraatlik partei on öelnud, et kava näib mõistlik.