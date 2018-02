Galerii: Ukraina parlamendi ees läks kähmluseks

«Ma ei saa neid inimesi nimetada meeleavaldajateks või protestijateks. Need olid provokaatorid. Praeguse seisuga, kõik algas nende nõudega, et ülemraada juht nende juurde välja tuleks, siis üritasid nad ülemraadasse tungida, põletasid rehve. Politseinikud takistasid seda, seejuures sai kokkupõrkes kannatada kaheksa politseinikku. Ühel on rangluumurd, teisi vigastusi praegu hinnatakse... Pidasime kinni üheksa inimest, langetame õigusliku otsuse, hindame nende tegevust,» ütles Krištšenko teleusutluses.