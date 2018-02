Trump süüdistas Venemaad Põhja-Korea aitamises

«On vähemalt mingil määral tõendeid, et Venemaa müüb nende poolt allkirjastatud ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioone rikkudes Põhja-Koreale naftat. Väljakutse on selles, et teada saada, kas seda tehakse Putini valitsuse korraldusel või on see Kaug-Ida ettevõtjate algatus, kes sealt tulu hankimise võimalust haistavad,» sõnas Washingtoni mõttekoja Center for the National Interest juhataja Harry Kazianis.