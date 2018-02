USA kindral: Venemaa on Süürias nii süütaja kui tuletõrjuja

«Mõtlen seda täiesti tõsiselt, kui räägin, et nad mängivad nii süütaja kui tuletõrjuja rolli -- õhutades pingeid ja siis püüdes neid enda kasuks lahendada,» lausus esindajatekoja relvateenistuse komiteele USA erioperatsioonide väejuhatuse ülem armeekindral Joseph Votel.

Tema sõnul püüab Moskva luua alternatiive lääneriikide vahendatavatele poliitilistele läbirääkimistele nii Süürias kui Afganistanis, et kärpida Ühendriikide mõju.

Süüria sõjalist rinnet kasutab Venemaa aga uute relvade ja taktika katsetamiseks, sageli hoolimata sellega kaasnevatest purustustest või tsiviilohvritest, märkis Votel.

Ta tõdes, et Venemaa pind-õhk tüüpi raketisüsteemide arvu kasv Lähis-Idas ohustab USA ligipääsu regiooni õhuruumile ja võimet seal domineerida.

Kindral lisas, et koos Iraaniga püüab Venemaa kindlustada Bashar al-Assadi režiimi ja lüüa mõra pikaajalisse strateegilisse partnerlusse Ühendriikide ja Türgi vahel.

Pinged Washingtoni ja Ankara vahel on üha kasvamas seoses USA toetatud Süüria kurdi võitlejate kohalolekuga, kes Türgi hinnangul on seotud kurdi terroristidega.

Kõneldes neist võitlejatest, kes tegutsevad Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) lipu all, märkis Votel: «Nad on meie partnerid Süürias, kes on viinud meid tükk maad lähemale meie eesmärkidele ja me jääme nendega kokku kuni selle võitluse lõpuni.»

Venemaa on deklareerinud, et hoolimata Assadi toetamisest on nende eesmärgiks nagu Ühendriikidelgi äärmusrühmituse Islamiriik (IS) purustamine.

Voteli hinnangul ei peaks Moskva saama endale au Islamiriigi "füüsilise kalifaadi" vältimatu lüüasaamise eest.