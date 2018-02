Video: tuumajaamas ilutulestikku lastnud Greenpeace'i aktivistid saadetakse trellide taha

«Greenpeace ületas punase joone,» ütles prokurör Christelle Dumont, rõhutades, et igasugune debatt saab toimuda üksnes seaduse raames.

2015. aastal kirjutas Greenpeace oma raportis, et Prantsuse tuumajaamade turvarisk on praegusel ajal tõsisem probleem kui varem, sest enamik nendest on ehitatud enne kui tekkis reaalne oht globaalse džihadistide liikumise suunalt, mida esindavad äärmusrühmitused nagu ISIS ja al-Qaeda.