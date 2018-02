Küsitlus: 73 protsenti venelastest usub, et nende armee on Süürias oma eesmärgi täitnud

Vene riikliku uuringuffirma VTSiOMi poolt läbiviidud arvamusküsitlus osalenutest 73 kinnitas, et vene õhuväe on Süürias 'kindlasti' või 'tõenäoliselt' seatud eesmärgid täitnud.

Vene sõjalennukid on toetanud õhurünnakutega Süüria valitsusvägesid alates oktoobrist 2015. Möödunud aastal kuulutas Venemaa president, et Süüria sõda islamimässuliste vaastu on võidetud ja teatas, et toob väed Süüriast välja.