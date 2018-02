EL avaldas lahkumislepingu kavandi Suurbritanniaga

«Kui me tahame neist läbirääkimistest teha edu, mida mina kindlasti tahan, peame tempot tõstma,» ütles Barnier Brüsselis pressikonverentsil.

120-leheküljeline dokument, mille üle jätkuvad läbirääkimised ja mis võib aasta jooksul oluliselt muutuda, käsitleb õiguslikus keeles poolte vahel seni saavutatud edusamme. Sellest saab Suurbritannia lahkumislepingu alus.

Suurbritannia peaminister Theresa May lükkas aga Barnieri lahutuseelnõu tagasi ja hoiatas, et Suurbritannia ei luba eales EL-il õõnestada oma põhiseaduslikku terviklikkust.

«Eelnõu tekst õõnestaks elluviimisel Briti ühisturgu ning ohustaks riigi põhiseaduslikku terviklikkust, luues Iiri merel tolli- ja regulatoorse piiri. Ükski Briti peaminister ei saa sellega nõustuda,» ütles May alamkojas.

Brexiti-kõnelustel jõuti detsembris esialgse kokkuleppeni lahkumistingimustes ning praegu arutatakse Suurbritannia lahkumisele järgnevat üleminekuperioodi. Arutelus lahkumistingimuste üle on laual kolm peamist teemat - lahutusarve, Iiri piiri küsimus ja EL-i ja Briti kodanike õigused pärast Brexitit - ning eriti Iiri piiri küsimuses on tähtsad otsused endiselt langetamata.

Barnieri sõnul võib Põhja-Iirimaa Brexiti järel tolliliitu jääda. Tema sõnul sisaldab eelnõu kaitsemehhanismi, mille kohaselt jääks Põhja-Iirimaa, kui paremat lahendust ei leita, samasse olukorda bloki ühisturgu ja tolliliitu kuuluva Iirimaaga.

Eelnõu kohaselt luuakse muu plaani puudumisel Põhja-Iirimaal EL-i ja Suurbritannia ühine regulatsioonipiirkond, kus tagatakse kaupade vaba liikumine ning Põhja-Iirimaa ja Iirimaa koostöö.

London on keeldunud kõigist lahendustest, mis looks tollipiiri Põhja-Iirimaa ja ülejäänud Ühendkuningriigi vahel, kuid Barnier kinnitas, et plaan ei ohusta Suurbritannia suveräänsust.

Johnson: Iiri piiri küsimust kasutatakse Brexiti luhtaajamiseks

Boris Johnson. FOTO: Jonathan Brady/PA Wire/PA Images/Scanpix

Briti välisminister Boris Johnson ütles täna, et tüli Iirimaa Brexiti-järgse piiri üle kasutatakse selleks, et nurjata Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust.

Eile ajakirjandusse lekkinud Johnsoni kiri peaminister Mayle viitab, et välisminister ei poolda püüdeid vältida 'kõva piiri' Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahel.

«Iiri piiri probleemi kasutatakse poliitiliselt, et üritada Brexitit luhta ajada,» ütles Johnson.

Briti valitsus on lubanud lahkuda pärast Brexitit ELi ühisturult ja tolliliidust, kuid kardetakse, et see võib viia kaubandusbarjääridele Iiri piiril, mille välistab Põhja-Iirimaa tülipoolte vahel sõlmitud Suure Reede rahuleppe.

Opositsiooniline Tööerakond tegi sel nädalal ettepaneku, et Suurbritannia jääks piirikontrolli vältimiseks tolliliitu.