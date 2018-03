«Referendumini ei tulnud mulle kordagi pähe Briti kodakondsust võtta,» ütleb Almudena Lara, 43-aastane hispaanlannast heategevustöötaja. Kahe lapse ema on Ühendkuningriigis elanud 19 aastat. «ELi kodanikuna tundsin end siin väga kodus. Kuid nüüd kogu selle ebakindlusega… Arvestades, et mul oli õigus saada kodakondsus, otsustasin, et on kindlam see võtta.»