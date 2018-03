Austria võib tühistada peatse suitsetamiskeelu toitlustuskohtades

Kuid Kurz, kes on ise mittesuitsetaja ja toetas keeldu, ütles, et teda seob koalitsioonilepe FPÖ-ga.

FPÖ liider Heinz-Christian Strache on kaitsnud oma vastuseisu keelule, öeldes, et see takistab valikuvabadust. Ta märkis, et keelu tühistamine kaitseb nii suitsetajaid, mittesuitsetajaid kui restoraniomanikke.