Uus-Meremaal tuli ilmsiks aastatetagune katse tappa Briti kuninganna

Christopher Lewise nimeline nooruk tulistas kuninganna auto suunas ühe lasu ajal kui Uus-Meremaa riigipea viibis Lõunasaarel Dunedini linnas, selgub riigi salateenistuse materjalidest. Rünnakus ei saanud keegi kannatada ning kuningliku pere liikmetele, kes kuulsid lasku, kinnitas politsei toona, et tegu oli ilutulestikuga.

Politsei dokumentidest selgub, et juhtum mätsiti kinni, kuna kardeti, et see võib seada ohtu tulevaste kuninglike visiitide toimumise Uus-Meremaale.