Afganistanis tabati Talibani nõustanud sakslane

Gereshki politseijuht Ismail Khplwak ütles, et mees andis sõjalist nõu mulla Nasirile, kes on Talibani nn punase üksuse juht Helmandis.

Kui vahistatud mehe kodakondsus leiab kinnitust, oles tegu ühe harva juhtumiga, kus eurooplane on tabatud Afganistani mässuliste seast. Kuigi Talibani ridades on välismaalasi, siis läänest pärit võitlejaid on vähe ning enamik võõrvõitlejaid on pärit Pakistanist, Kesk-Aasiast või araabia maadest.