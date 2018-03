Ida-Ghouta elanikud ei soovi lahkuda Süüria vägede piiramisrõngast

Õhurünnakud ja lahingud on vähenenud sestsaadik, kui Kreml teatas igapäevasest viietunnisest pausist pommitamistes. Kuid mitte keegi laastatud piirkonna 400 000 elanikust ei ole astunud bussidesse, mille režiim kolmapäeva õhtuks elanike evakueerimise tarvis kohale tõi.

AFP ajakirjanikud ei näinud mingit liikumist Wafideeni kontrollpunktis, mille kaudu pidanuks evakueeritavad Damaskuse lähedal asuvast Ida-Ghoutast lahkuma. Süüria valitsus kaotas enklaavi 2012. aastal ja on enam-vähem kogu selle aja seda piiranud.

«Humanitaarkoridor on avatud kõigile soovijatele, kuid mitte keegi pole tulnud ja see on juba teine päev,» ütles sõjaväeohvitser kontrollpunktis.