Putin: Venemaal töötati välja tabamatud tuumaallveedroonid

Ühtlasi lausus ta, et Venemaa peaks kulutama 5 protsenti SKPst tervishoiule ning Venemaa peaks püüdlema tervishoius maailma parimale tasemele.

Suur sõjaline potentsiaal

Aastakõne lõpuosa pühendas Putin julgeolekuküsimustele, öeldes, et riigi tegevus Süürias on tõestanud Venemaa sõjaväe suurt potentsiaali. Tema sõnul on Venemaal praegu 384 000 lepingulist sõdurit.

Putin kritiseeris Ameerika Ühendriike viimase otsuse eest taganeda ballistilise ründerelvastuse vastasest (ABM) leppest, toonitades, et see oli rahvusvahelise julgeoleku nurgakivi. Tema sõnul tegi Venemaa kõik, et veenda USAd leidma küsimuses kompromissi. «Kõik meie ettepanekud lükati tagasi,» lausus Putin.

Putin mainis ka Nõukogude Liidu lagunemist, öeldes, et sellega kaotas Venemaa nii territooriumit, elanikkonda, majandusjõudu kui ka sõjalist potentsiaali. Tema sõnul järeldas lääs sellest, et Venemaa sõjaline võimekus on napp, mistõttu pole ka vaja arvestada Venemaa seisukohti rahvusvahelistes küsimustes.

Tema väitel on USA püüded rajad raketitõrjesüsteeme õõnestanud strateegiliste tuumarelvade levikut piirava START-leppe aluseid, mitõttu on Venemaa vastusena arendanud just oma tuumaarsenali.

Putini sõnul tegeleb riik tuumalõhkepea kandevõimega mandritevahelise ballistilise raketisüsteemi RS-28 Sarmat ICBM arendamisega. Ühtlasi demonstreeriti ekraanil Sarmat raketi starti.​

«See on võimeline ründama üle põhjapooluse ja üle lõunapooluse,» ütles Putin.

Kaader Vladimit Putini aastakõne käigus esitatud videost, kus on kujutatud Sarmat raketi lennutrajektoor. FOTO: скриншот

Ka mainis Putin mehitamata allveelaevu, mis on võimelised sukelduma «tohutult» sügavale ning ülehelikiirusel startivaid rakette. Mõlema kohta näitas ta ka videosid.

Putin rõhutas uutest relvadest rääkides, et Venemaa on korduvalt USAd ja Euroopat hoiatanud, sealhulgas ka 2004. aastal, et vastab raketitõrjesüsteemide rajamisel, ning nüüd on riik seda ka teinud.

«Keegi ei kuulanud meid siis,» lausus ta. «Nii et kuulake meid nüüd.»

Publik reageeris uue sõjavarustuse demonstreerimisele ovatsioonidega.

Putin toonitas, et tutvustatud relvad pole osa nõukogude pärandist, vaid need on arendanud välja Venemaa teadlased ja insenerid. President nimetas neid inimesi meie aja tõelisteks kangelasteks, nagu on ka Venemaa sõjaväelased. Putin tänas neid kõiki Vene rahva nimel.

Kiiduavaldusi saalis kutsus esile ka Putini tänu hiljuti Süürias hukkunud Vene piloodile.

Putin ütles, et kogu sõjaline arendustöö on kooskõlas Venemaa rahvusvaheliste lepingutega ning ei ohusta mitte kedagi. Tema arvates on Venemaa sõjaline jõud stabiliseerivaks mõjuriks kogu maailmas ja aitab edendada rahu.

Ta kritiseeris ka läänt püüdluste eest Venemaad heidutada ning kinnitas, et need püüdlused ei ole kandnud vilja. Putin kustus läänejõude «saatma pensionile neid, kes elavad minevikus».

Aastakõne lõpetuseks ütles Putin, et maailmas on käimas üleminekuperiood, aga Venemaa jätkab liikumist oma unikaalsel rajal.