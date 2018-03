Briti saartel on lumi peatanud liikluse ja gaas on otsakorral

Briti meteoroloogiateenistus on soovitanud vältida võimalusel liiklemist riigi edelaosas, pealelõuna on Devonis, Somersetis ja Lõuna-Walesis oodata tugevat lumesadu ja tuisku. Ühistransport võib hilineda või üldse mitte liikuda ning võimalikud on pikad elektrikatkestused, vahendas The Guardian.

Edela-Inglismaal ja Walesis on suletud enam kui tuhat kooli. Mitmed rongiliinid ei liigu, sealhulgas peamistel raudteedel Šotimaale. Londonis on suletud Paddingtoni raudteejaam.

Reisjad Londonis Paddingtoni raudejaamas, kus lumetormi tõttu seiskus kogu liiklus. FOTO: PA Wire / PA Images / Scapix

Lincolnshire'i võimud on lumetormi tõttu sedavõrd hädas, et olid sunnitud appi kutsuma sõjaväe. Lincolnshire'i krahvkonna politseiülem Craig Naylor ütles, et sõjaväelased aitavad eelkõige inimesi, kes ei suuda ise kodust väljas käia, ning neid, kes vajavad meditsiiniabi.

Iirimaal on palutud kõigil inimestel püsida täna pealelõunast kuni homme pealelõunani kodus. Kõik koolid, ülikoolid ja kohtud on suletud nii täna kui ka homme. Suuremad bussifirmad on tühistanud kõik väljumised ning rongiliiklus peatatakse tõenäoliselt õhtupoolikul.

Energiafirma National Gridi hinnangul ei jäta ilmast ja varustusprobleemides tingitud gaasivarude kiire kahanemine ilmselt eratarbijaid külma kätte, kuid tööstusettevõtete varustamises võib esineda tõrkeid, kui ei õnnestu kiiresti rohkem gaasi Suurbritanniasse tarnida.

National Gridi ennustuse kohaselt on täna puudu 49,5 miljonit kuupmeetrit gaasi eeldatavast 395,7 miljonist kuupmeetrist, mis kataks riigi päevase vajaduse.