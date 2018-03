Tusk on kindel, et ELi riigid toetavad Brexiti-lepet

«Ma olen täiesti kindel, et eelnõu põhielementidega nõustuvad kõik,» ütles Tusk Brüsselis äriliidritele peetud kõnes. Ta lisas, et ELi riigid vaatavad leppe läbi järgmisel nädalal.

ELi pealäbirääkija Michel Barnier ütles kolmapäeval lahutuseelnõu tutvustades, et kava sisaldab kaitsemehhanismi, mille kohaselt jääks Põhja- Iirimaa, kui paremat lahendust ei leita, samasse olukorda ühenduse ühisturgu ja tolliliitu kuuluva Iirimaaga.

London on keeldunud kõigist lahendustest, mis looks tollipiiri Põhja-Iirimaa ja ülejäänud Ühendkuningriigi vahele, kuid Barnier kinnitas, et plaan ei ohusta Suurbritannia suveräänsust.