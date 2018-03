Rootsi kaitsevägi küsib täiendavalt miljardit eurot

Kuigi Rootsi kaitseväele on juba antud lisaraha, kirjutavad kaitsejõud oma eelarvekavas, et aastaks 2019 oleks neil vaja juurde 3 miljardit krooni, aastaks 2020 oleks tarvis 2 miljardit krooni ning aastaks 2021 veel täiendavalt 5 miljardit krooni, vahendas Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT.

Rootsi kaitseväe kinnitusel on nad tänu alates 2016. aastast kasvanud eelarvele suutnud parandada oma võimekust, kuid see pole siiski piisav, et astuda vastu kõigile probleemidele. Nimelt on halvenenud julgeolekuolukorra, kahanenud ostuvõime ja kasvanud hoolduskulude tõttu kahanenud võimalused riigikaitse arendamiseks, väitsid Rootsi kaitsejõud.