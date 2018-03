Berlusconi võib tõusta tuhast

Lühidalt on valimiste eel olukord segane, nagu tavaks riigis, mille tüüri on alates Teisest maailmasõjast hoidnud 64 valitsust. Suurimad parteid, kes võimupirukale pretendeerivad, on paremtsentristlik Forza Italia, vasaktsentristlik Demokraatlik Partei ja parempopulistlik Viie Tähe Liikumine.