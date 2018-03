Saksa küla otsustas «Hitleri kella» kirikusse alles jätta

Esmaspäeval toimunud hääletusel oli kümme külavolinikku poolt ja kolm vastu, et kirikus võetaks taas kasutusele kell, millele on graveeritud: «Kõik kodumaa nimel – Adolf Hitler.»

Linnavõimud ütlesid, et kirikukell, millel on kujutatud ka haakristi, peaks olema jõud, mis aitab leida lepitust, ning mälestusmärk vägivalla ja ebaõigluse vastu, kirjutas Deutsche Welle.

Külavõimud otsustasid mitte vastu tulla osa elanike üleskutsele kell kas hävitada või anda muuseumile. Samuti lükkasid nad tagasi kohaliku protestantliku koguduse ettepaneku tasuda uue kella kirikusse panemise eest.

«On parem, kui kell jääb kirikusse, kui et see ripub mõnes muusemis, kus keegi võiks selle ees seistes endast pilte klõpsida,» ütles Herxheim am Bergi külavanem Georg Welker.

Pronksist kell on rippunud kirikus alates 1934. aastast ning veel hiljuti oli see ka kasutuses. Et kellal on selline graveering, tuli ilmsiks alles eelmisel aastal, kui kirja märkas kiriku endine orelimängija Sigrid Peters, kes juhtis sellele kohaliku meedia tähelepanu.

Pärast volikogu hääletust ütles Peters, et ta on mures, millise sõnumi Saksamaa kohta saadab otsus ülejäänud maailmale ning ta väljendas kahetsust, et võimud lubavada mõrvarile pühendatud kellal edasi kirikus rippuda.