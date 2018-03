Küberrünnak Saksa valitsuse IT-võrgule kestab endiselt

«See on tõeline küberrünnak osa vastu valitsussüsteemist. See on käimasolev protsess, jätkuv rünnak,» ütles luurekomisjoni esimees Armin Schuster, lisades, et ründajale tähtsa info andmise vältimiseks rohkem teavet praegu ei jagata.

Reutersi teatel andsid aga Saksa ametivõimud häkkeritele n-ö kontrollitud ligipääsu valitsuse võrgule, et jõuda süüdlastele jälile ja tutvuda nende meetoditega, ütles siseministeeriumi kõrge ametnik.

Asesiseminister Ole Schröder ütles ajalehele RND, et julgeolekutöötajad suutsid saada rünnaku kontrolli alla.

Majandusminister Brigitte Zypries tõrjus meedia väiteid, et rünnaku eest on vastutav Vene rühmitus APT28, mis ekspertide sõnul on seotud Moskva võimudega.

Tema sõnul oleks problemaatiline, kui selguks, et rünnaku taga on Venemaa, nagu ajakirjandus väidab. «Praegusel hetkel me ei aruta selle üle. Me ei saa praegu midagi öelda,» lisas ta siiski.

Saksa uudisteagentuur dpa teatas eile, et Vene häkkerid on imbunud Saksa välis- ja siseministeeriumi arvutivõrkudesse.