POSTIMEHE INTERVJUU. Vabariiklane ja demokraat lähevad baari...

New Yorgi osariiki esindav Stefanik ja Marylandi esindaja Brown külastasid Eesti Vabariigi 100. aastapäevale eelnenud nädalal Eestit ja Lätit, heitsid pilgu peale sellele, kuidas Eesti on Ühendriikide poolt kaitseotstarbeks eraldatud raha kasutanud ning õnnitlesid kõiki kolme Balti riiki. Mõlemad poliitikud on otseselt Balti riikidele eraldatud rahadega seotud, sest kuuluvad Esindajatekoja relvajõudude komiteesse, mis kinnitab igal aastal kaitse-eelarve.