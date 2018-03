Nigeeria koolitüdrukute röövimine pani presidendi viimaks tegutsema

19. veebruaril röövis äärmusrühmitus Boko Haram Dapchi linnas asuvast koolist 110 tüdrukut. Paralleele tõmmati 2014. aastaga, mil sama rühmitus röövis Chibokis 276 koolitüdrukut.

Vaid mõni nädal enne rünnakut liikusid Nigeeria sõdurid Dapchi kontrollpunktidest minema, sest väidetavalt oli seal olukord stabiilne ja sõdureid läks mujal vaja. Sõjaväe väitel pidi pärast nende lahkumist julgeoleku eest vastutama kohalik politsei. Nemad on aga selliseid jutte eitanud.

Nüüd teatas Buhari, et politseile ja tsiviilkaitse eest vastutavatele üksustele on antud korraldus sõjaväe ning Borno, Yobo ja Adamawa osariikide kuberneridega koostööd teha, et kõikides koolides oleks julgeolekujõudude esindajad kohal.

Politseinikud kooli valvamas. FOTO: AMINU ABUBAKAR/AFP/Scanpix

Mõnede rünnakust pääsenud laste vanemate sõnul on koolilapsed sedavõrd hirmul, et ei julge enam kooli naasta. Nigeeria õpetajate ühendus nõudis sel nädalal ööpäevaringset sõjaväepatrulli kõigi piirkonnas asuvate koolide lähedal, et õpilasi ja õpetajaid kaitsta.

Buhari nimetas võitlust Boko Harami vastu 2015. aasta valimiste eel oma kõige suuremaks prioriteediks. Surve alla sattunud president loodab järgmisel aastal toimuvatel valimistel oma ametikoha säilitada.

Valitsus on korduvalt teatanud Boko Harami alistamisest, aga ekstremistid on jätkanud ohvriterohkete terrorirünnakute korraldamist. Tihti kasutavad ekstremistid rünnakute organiseerimiseks röövitud teismelisi koolitüdrukuid.