Pentagon plaanib novembriks sõjaväeparaadi

Lisaks veteranide päevale tähistatakse 11. novembril ka saja aasta möödumist Esimese maailmasõja lõpust.

Trumpi eelarvenõuniku hinnangul läheks sõjaväeline demonstratsioon maksma 10-30 miljonit dollarit.

Trump teatas intervjuus Fox Newsile, et paraadil saab olema palju lennukite ülesõite ning pakkus välja kuupäevaks kas iseseisvuspäeva 4. juulil või veteranide päeva. Paistab, et otsustatud on viimase kasuks.

President sai mõtte paraadi korraldamiseks eelmisel aastal Pariisis Bastille`i päeva paraadi külastades. «Ma ütlen teile, et see meeldiks nii kindralitele kui mulle,» märkis Trump.

Mõlema suurema partei esindajad on mõtet kritiseerinud, öeldes, et see on tulutu raha tuulde loopimine ja meenutab autoritaarsete riikide traditsioone.