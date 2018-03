Süüria loodeosa lahingutes tapeti kaheksa Türgi sõjaväelast

Tegemist on suurima ohvrite arvuga alates operatsiooni algusest. Kokku on lahingutes surma saanud vähemalt 40 Türgi sõjaväelast.

Tuhanded tsiviilisikud on alates operatsiooni algusest oma kodudest põgenenud kas Afrini linna või Süüria režiimivägede kontrolli all olevatesse naaberpiirkondadesse. Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse teatel on Türgi rünnakutes alates sellest hukkunud vähemalt 141 tsiviilisikut, kellest 27 olid lapsed.

Türgi tervitab relvarahu, kuid väidab, et see ei puuduta Ankara kuu aega kestnud operatsiooni Afrini piirkonnas. Türgi väitel on Afrini operatsioon suunatud terroristide vastu ja on Ankara jaoks enesekaitse küsimus.