USA kiitis ametlikult heaks tankitõrjerakettide müümise Ukrainale

Moskva on tauninud Washingtoni otsust Ukrainale kaasaegseid kaitseotstarbelisi relvi tarnida. Venemaa hinnangul võib see viia uue verevalamiseni Ida-Ukrainas.

Kolmepoolse Ukraina kontaktgrupi Venemaa esindaja Boriss Grõzlov avaldas aasta alguses lootust, et Washington ei tarni Ukrainale tankitõrjeraketisüsteeme Javelin, sest see suurendaks pingeid Ida-Ukrainas ja ajendas Ukraina võimude teatud jõude Donbassi konfliktile sõjalist lahendust eelistama.

Kiiev omakorda on avaldanud lootust, et ameeriklastelt saadavad letaalsed relvad aitavad Venemaad vaos hoida.

Venemeelse mässu algusest saadik 2014. aasta aprillis on Ukraina idaosas surma saanud üle 10 000 ja vigastada pea 24 000 inimest. Moskva on oma osalust eitanud, öeldes, et konflikt on Ukraina siseasi.