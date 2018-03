EL kavatseb USA imporditariifidega seoses kindlalt oma huve kaitsta

Ühendriikide kaubandusministeerium esitas veebruari keskpaigas presidendile soovituse kehtestada teiste seas Hiina, Venemaa ja Euroopa eksportööride toodetele kõrged tollitariifid, et tulla toime terase- ja alumiiniumituru üleujutamisega, mis on ohuks USA julgeolekule.

Soovitused on kooskõlas Trumpi "Ameerika ennekõike" visioonist tuleneva protektsionistliku kaubanduspoliitikaga, kuid USA presidendi korduvad ähvardused on tekitanud kartusi globaalse kaubandussõja puhkemisest.

Euroopa Liit on USA valitsust juba varem hoiatanud vastumeetmete eest, kui Washington peaks piirama terase- ja alumiiniumiimporti blokist. Euroopa Komisjoni pressiesindaja Margaritis Schinas on öelnud, et Brüssel on tõsiselt mures igasuguste EL-i firmasid puudutavate võimalike sanktsioonide pärast.