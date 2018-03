Putini ähvardus vajadusel kasutada tuumarelva annab uut hoogu võidurelvastumisele

Putini kirjeldas Venemaa sõjatööstuslikke edusamme kui vastust Ameerika Ühendriikide hiljutisele teatele kavast värskendada oma tuumaarsenali ja arendada uusi väikese mõjuraadiusega tuumarelvi.

Putini kinnitusel on tehnoloogiline areng toimunud hoolimata teiste riikide skeptilisusest Venemaa suutlikkuse osas. «Ma tahan öelda kõigile neile, kes on andnud hoogu võidurelvastumisele viimase 15 aasta jooksul, püüdnud saavutada ühepoolselt ülekaalu Venemaa üle, kehtestanud ebaseaduslikke sanktsioone meie riigi arengu pidurdamiseks.... te pole suutnud Venemaad heidutada,» ütles ta eile.

Putin kirjeldas mitmeid edusamme raketitehnoloogias, sealhulgas hüperhelikiirusel liikuva relva arendamist, mis suudab läbistada olemasolevaid raketitõrjesüsteeme. Uued tuumapead kanda suutvad ICBM-raketid on aga suurema ulatusega kui ükski teine ja võivad Putini väitel jõuda kõikjale maailmas. Samuti tutvustas ta allveedroone.

Arvutisimulatsioonil on näha Venemaa arendatavat tuumajõul liikuvat allveedrooni, mida Vladimir Putin tutvustas oma aastakõnes 1. märtsil. FOTO: AP/SCANPIX

Ka hoiatas Putin võimaliku tuumakonflikti eest: «Ükskõik milline tuumarelvade kasutamine Venemaa või tema liitlaste vastu oleks käsitletav rünnakuna Venemaa vastu ja sellele vastataks kohe, ükskõik millised ka tagajärjed oleks. Kellelgi ei tohi olla selle osas kahtlusi.»

Venemaal on praegu Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi andmeil 7000 tuumalõhkepead vastukaaluks USA 6800-le, vahendas NBC News.

USA välisministeerium väljendas pahameelt Putini esitluse osas ja kirjeldas videoid, kus oli näha lõhkepäid lendamas üle USA territooriumi, kui labaseid. Ministeeriumi sõnul kinnitas Putini esinemine juba ammuseid kahtlusi Venemaa relvaprogrammi kohta.

«Me kindlasti ei nautinud nende videote vaatamist. See pole viis, kuidas vastutustundlik rahvusvaheline jõud käitub,» ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert. «President Putin on kinnitanud, mida USA valitsus on juba ammu teadnud, aga mida Venemaa seni on eitanud.»

«Venemaa on arendanud maailma destabiliseerivaid relvasüsteeme enam kui kümnendi kestel rikkudes otseselt oma lepingulisi kohustusi,» vahendas AFP USA välisministeeriumi esindaja sõnu.

Mandritevahelise ballistilise raketi Sarmat katsetus teadmata paigas Venemaal. FOTO: AP/SCANPIX

Kuigi eksperdid on skeptilised selle osas, kuivõrd kasutusvalmis Venemaa uued relvad on, on USA ametivõimud viimastel nädalatel siiski väljendanud üha kasvavat muret võimaliku ohu pärast.

Hüperhelikiirusel liikuvad relvad, mida lisaks Venemaale arendavad ka USA ja Hiina, suudavad läbistada tavalisi raketitõrjesüsteeme, kuna need on ehitatud muutma oma lennutrajektoori ja ei liigu ennustataval kaarel nagu tavalised raketid, mis tähendab, et hüperhelikiirusel liikuvaid rakette on märksa raksem jälgida ja peatada.

USA raketitõrjeagentuuri tegevjuhi Gary Pennetti tõdes, et hüperhelikiirusel liikuva relva võimalik kasutamine USA rivaalide poolt paljastaks märkimisväärse puudujäägi USA suutlikkuses.