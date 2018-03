Burkina Fasos rünnati Prantsuse saatkonda

Sahara lõunaservas asuvas Saheli riigis Burkina Fasos tegutsevad mitmed üksteisega võitlevad džihadistlikud rühmitused. Mässuliste tegevuse tõttu on riigis hukkunud tuhanded inimesed, kümned tuhanded on põgenenud kodudest ja niigi ühe maailma vaeseima riigi majandus on saanud rahutustes tõsiselt kannatada.