Jätkuva külma tõttu on Euroopas surnud juba 55 inimest

Külmaohvreid on enim olnud Poolas, kus surnud on vähemalt 21 inimest, neist enamik kodutud. Avalikkusel on palutud võime teavitada, kui inimesed näevad kedagi õues magamas.

Alates pühapäevast on AFP teatel Slovakkias külmunud surnuks seitse ja Tšehhis kuus inimest. Külm on nõudnud ka nelja inimese elu Leedus, neli inimest on surnud Prantsusmaal ning Serbias, Itaalias, Sloveenias ja Rumeenias on olnud igaühes kaks külmaohvrit. Ühest hukkunust on teatatud Suurbritannias ja Hollandis. Hispaanias oli üks kolmest surnust kodutu mees, kes magas mahajäetud veokis.