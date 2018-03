USA: konflikt Põhja-Koreaga nõuaks sadu tuhandeid elusid

Tsiteerides harjutustel viibinud ametnikke, tõi The New York Times välja, et USA ja Põhja-Korea vaheline sõjategevus oleks absoluutselt erinev igast tänapäevasest konfliktist ning tähendaks muuhulgas ka praegu Lähis-Idas paiknevate vägede massimobilisatsiooni. Kuid sealsete vägede 17-aastasest vastutegevuse kogemusest ei oleks Korea konfliktis suuremat kasu.