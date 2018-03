Putin hirmutas vaenlasi seitsme aasta vanuse raketivideoga

Lisaks sellele, et USA kaitseringkonnad olid marus Venemaa relvastuspiirangu lepingu rikkumise pärast, põhjustas pahameelt ka video, milles kujutati rakette USA Florida osariiki tabamas. Selgub, et tegu on seitse aastat vana animatsiooniga.

Siit saab vaadata raketivideo «originaalversiooni».

Täna väljendasid USA president Donald Trump ja Saksa kantsler Angela Merkel telefonivestluses muret Vene presidendi Vladimir Putini väite üle, et Venemaa on välja arendamas uusi «võitmatuid» relvasüsteeme.

«Kantsler ja president väljendasid muret Vene presidendi Putini viimaste märkuste kohta relvade väljaarendamise teemal ja selle negatiivse mõju üle rahvusvahelistele relvastuskontrolli alastele jõupingutustele,» teatas Saksa liidukantsleri kantselei avalduses.

Putin tõstis aastakõnes föderaalkogule esile uut ülitäpset hüperhelikiirusel töötavat raketilennukikompleksi Kinžal, mis on tema sõnul võimeline läbi murdma kõikidest õhutõrjesüsteemidest ja on seega «võitmatu».

Lisaks esitles ta uut strateegilist relva Avangard, mis suudab tema sõnul lennata hüperhelikiirusel mandrite vahel Machi arvust 20 korda kiiremini, ning kiireid mehitamata allveedroone, mis suudavad liikuda mitu korda kiiremini isegi kõige moodsamatest torpeedodest ja millele saab paigaldada tuumalaenguid.

Vene riigipea teatas kõnes muu hulgas, et Venemaa on katsetanud uut rasket mandritevahelist ballistilist raketti Sarmat, mille tegevusraadius võimaldab sel lennata üle lõuna- või põhjapooluse ükskõik kus asuva sihtmärgi tabamiseks. Rakett suudab kanda rohkem tuumalõhkepäid kui selle Nõukogude-aegne eelkäija, mida tunti läänes nime all «Saatan».

Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja Heather Nauert ütles eile õhtul, et Vene president Vladimir Putin kinnitas oma aastakõnes föderaalkogule uute relvasüsteemidega hoobeldes seda, mida USA valitsus on teadnud pikka aega, kuid Venemaa on seni eitanud.

«Venemaa on oma lepingulisi kohustusi rikkudes tegelenud enam kui aastakümne destabiliseerivate relvasüsteemide väljaarendamisega,» sõnas ta.

Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert märkis, et Saksa valitsusele teeb on muret kogu Venemaa julgeolekupoliitika.

«See puudutab jultunud rahvusvahelise õiguse rikkumisi Krimmi annekteerimise kaudu kuni ähvardava käitumiseni naaberriikide suhtes ja relvastuskontrolli lepete sihiliku õõnestamiseni,» lisas ta.