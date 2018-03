USA vähendab oma diplomaatilist kohalolekut Kuubal

USA Havanna saatkond on tegutsenud vähendatud isikkoosseisuga juba alates 2017. aasta septembrist, kui mitu diplomaati ja nende pereliiget evakueeriti seoses ajukahjustustega.

«Saatkond jätkab tegutsemist minimaalselt vajaliku personaliga, et täita põhilisi diplomaatilisi ja konsulaarfunktsioone,» ütles välisministeerium avalduses.

Kuuba kommunistlik valitsus on kategooriliselt tõrjunud kõiki väiteid seotusest juhtunuga. USA ametnikud ei ole ka suutnud kindlaks teha personalile tekkinud tervisekahjustuste konkreetset põhjust.

USA välisminister Rex Tillerson on rõhutanud, et Kuuba on vastutav välisdiplomaatide julgeoleku eest oma territooriumil.