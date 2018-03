Kolm austraallast heitis meloni söömise järel hinge

Listeeria bakterid on laialt levinud ning enamik inimesi, kes neid koos toiduga söövad, haigeks ei jää.

Listerioos on aga tõsiseks ohuks vanuritele, rasedatele naistele või muu haigusseisundiga inimestele nagu diabeetikud või vähihaiged.

Austraalia tervishoiutöötajad teatasid esimest korda listerioosi puhangust eelmisel kuul ning sellest ajast saadik on registreeritud 15 haigusjuhtumit. Kõik haigestunud on vanemad inimesed, kes kannatasid niigi tõsiste tervisehädade käes, ütles New South Walesi osariigi nakkushaiguste arst Vicky Sheppeard avalduses.