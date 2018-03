Bannon Itaalia valimistest: see on puhas populism

«Need valimised on loterii. See pole esimene kord, aga nii ennustamatut seisu nagu täna, pole varem olnud,» märkis poliitkateadlane.

«Loodame, et midagi muutub, sest kuni praeguseni, on kõik olnud väga halvasti,» ütles Milano tänavaturul oste tegev pensionärist Enzo Gallo.

Itaalia valimised on saanud ka rahvusvahelise tähelepanu osaliseks, nii et sel teemal on sõna võtnud ka USA president Donald Trumpi endine strateegianõunik Steve Bannon.

«Itaalia valimistel lubatakse kõike, see on puhas populism,» ütles Bannon möödunud nädalal väljaandele The New York Times antud intervjuus.