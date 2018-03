Trump vaimustus hiinlaste plaanist muuta presidendiamet eluaegseks

«Ta on nüüd eluaegne president,» ütles Trump CNN andmetel vabariiklastest rahastajatele. «Ta on tore. Ja vaadake, tema sai seda teha. Minu arvates on see suurepärane. Võib-olla proovime me ka selle millalgi ära.»

Trump jätkas senise poliitilise süsteemi mahategemisega, avaldades arvamust, et see ei toimi enam. «Ma ütlen teile: see süsteem on rikkis. Ma olen seda juba tükk aega öelnud. Meie süsteem on rikkis. Ja meil ei ole seal õigeid inimesi. Veel. Meil on palju suurepäraseid inimesi, kuid teatud asjade puhul meil õigeid inimesi ei ole,» nurises ta.